Die ARGEkultur meldet sich zurück mit Neuem von Kreisky, Attwenger, Die Sterne, Mira Lu Kovacs, Scott Matthew, Manu Delago - unvergessliche Live-Momente garantiert! Mit sämtlichen Sicherheitsvorkehrungen, die auch weiterhin dazu gehören.

"Atlantis" heißt das neue Kreisky-Album und doch gibt es kein Meer, kein versunkenes Inselreich und keinen Indiana Jones, der danach taucht. Vielmehr sind die "Großmeister des Grant" hier auf der Suche nach dem verschollenen Jugendidealismus und das in ihrer gewohnt rockig-rotzigen Manier. - Am 24. September live in der ARGEkultur!

Manche sind ja der Meinung, Attwenger sei die unnachahmlichste Band zwischen Linz und Übersee, andere wiederum haben noch nie von ihnen gehört bzw. schon wieder auf sie vergessen. Drum haben sie "Drum" gemacht, ihr neuntes Studioalbum, einëüberfällige Boomer-Produktion, 15 neue Songs mit allem Drum und Dran: Trap-Slang und Country-Fiction, Kraut- und Rübenmusik, Mentalitätskritik, Dialektgroove, Electronica und Polkapunk - und am 29. September live in Salzburg!

Die Sterne feiern 2020 ihr Comeback und gehen nun endlich auf Tour - mit einem Zwischen-Stopp in Salzburg am 14. Oktober. Das einzig verbliebene Gründungsmitglied Frank Spilker versammelt neue Leute um sich und bringt Die Sterne mit seinen Songs, seinen Texten und Themen wieder zum Leuchten. Es funkelt an allen Ecken und Enden. Gut, dass Die Sterne wieder da sind! Und gut, dass Frank Spilker wieder Lieder singt!

Musik-Highlights:

24.9. Kreisky | Petra und der Wolf

29.9. Attwenger

30.9. Culk

01.10. Kerosin95 | Tony Renaissance

14.10. Die Sterne

09.10. Hearts Hearts | OSKA

21.10. Manu Delago

22.10. Scott Matthew

06.11. Mira Lu Kovacs | Monsterheart

25.11. Paul Plut



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt für alle Konzerte in der ARGEkultur.



Gesamtes Programm & Tickets: www.argekultur.at

50%-Tickets für Studierende, Schüler/innen & Lehrlinge!

Kontakt:

ARGEkultur gemeinnützige GmbH

Ulrike-Gschwandtner-Straße 5

5020 Salzburg

Telefon: +43 662 / 848784

office@argekultur.at



Über die SN-Card