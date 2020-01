Der wohl weltweit bekannteste Knabenchor gastiert in Salzburg: Die Wiener Sängerknaben singen am Freitag, 31. Jänner 2020, um 19.30 Uhr in der Großen Aula der Universität ein Benefizkonzert anlässlich 100 Jahre Caritas Salzburg.

Manolo Cagnin dirigiert ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen und modernen Werken von Leonard Bernstein, Johann Strauss, Felix Mendelssohn Bartholdy und weiteren Komponisten. Der gebürtige Italiener leitet seit 2008 den Brucknerchor - einen der vier Tourneechöre der Wiener Sängerknaben - und hat mit dem Chor den Globus bereits mehrfach umrundet. Konzert der Wiener Sängerknaben

Freitag, 31. Jänner 2020

19.30 Uhr

Große Universitätsaula, Max-Reinhardt-Platz (Furtwänglerpark / Hofstallgasse 2-4), 5020 Salzburg SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten zehn Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (nur bei Vorlage der SN-Card). Tickets zum Preis von 60 Euro beim Salzburger Ticket Service (Mozartplatz 5), www.salzburgticket.com und beim Kartenbüro Neubaur im EUROPARK, E-Mail: office@neubaur.at Der Reinerlös geht an Menschen in Not! Mehr Infos: www.caritas-salzburg.at