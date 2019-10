Das OPEN MIND Festival 2019 wagt eine gegenwartsbezogene Phänomenologie des Abschieds - Wer nimmt wie Abschied von was? Denken, diskutieren, reflektieren, sehen, hören, tanzen und singen Sie mit!

Der Abschied erscheint als zentrale Chifrre der Gegenwart. Zwischen Melancholie und Panik ist das Abschiednehmen-Müssen von etwas das Resultat von Drohszenarien und Untergangsängsten aller Art: politisch, ökologisch, ökonomisch, kulturell, gesellschaftlich. Bald wird nichts mehr so sein, wie es war: So klingt es aus der bürgerlichen Mitte. Das Unvermeidliche, Endgültige des Abschieds, von was auch immer, radikalisiert unsere Wahrnehmungen, Haltungen, Handlungen.

Das OPEN MIND Festival befragt die Krisennarrative unserer Zeit und lädt ein zu einer künstlerischen wie wissenschaftlichen, lustvollen wie intellektuellen Standortbestimmung zwischen Theater-Performances, Lectures, Diskursformaten, Workshops und Musik:

Den Auftakt macht am 14. November die Band Get Well Soon" deren großes pop-sinfonisches Album THE HORROR alle Themen des Festivals wie in einem Brennglas auf ihren emotionalsten Punkt, nämlich den der Angst, bündelt. Um dann nach intensiver inhaltlicher und interdisziplinärer Auseinandersetzung - Harald Welzer! Fridays for Future! - die Angst hinter sich zu lassen und das Festival mit fröhlicher Karaoke zu beschließen.

BYE BYE EVERYTHING? Was genau? Und warum? - Wir schüren Ihre Neugierde und laden Sie am Samstag, den 9.November (10 Uhr) ein, uns in gemütlicher Frühstücksatmosphäre im ARGE Beisl Ihre Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei - Anmeldungen bis 8.11. erbeten unter tickets@argekultur.at



SN-Card-Inhaber erhalten 10 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf und an der Abendkassa - nach Verfügbarkeit. (nur bei Vorlage der SN-Card)



Tel. +43 662 / 848784

TICKETS@ARGEKULTUR.AT

WWW.ARGEKULTUR.AT



