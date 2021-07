Ganz nach dem Motto "It's all about content" dreht sich am ContentDay 2021 im Imlauer Hotel Pitter alles um relevante Inhalte auf digitalen Kanälen.

SN/punkt & komma gmbh Hotspot für Online-Experten: ContentDay 2021

Am Donnerstag, dem 9. September 2021, wandelt sich Salzburg zum siebenten Mal in einen Hotspot für Online-Experten: am ContentDay 2021 - Österreichs Konferenz für Content Creation und Content-Marketing. In diesem Jahr können Teilnehmer erstmals auch remote beim ContentDay dabei sein - das hybride Konferenz-Konzept macht's möglich! Online-Ticket-Besitzer verfolgen die Sessions der Remote-Stage - live und online. Die Fachkonferenz im Überblick:

• Mehr als 20 Content-Experten aus dem DACH-Raum vermitteln sowohl Einsteigern als auch Profis wertvolles Wissen zum Mitnehmen.

• Die Teilnehmenden erwarten Impulse über aktuelle Trends und Entwicklungen im Content-Marketing mit spannenden Insights aus verschiedenen Bereichen.

• Deep-Dive-Session: Für ausgewählte Themen nehmen sich die Vortragenden noch mehr Zeit.

• After-Show-Closing: Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, den Tag Revue passieren zu lassen und beim Networking alte und neue Freunde und Gleichgesinnte zu treffen. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten im Ticketshop 10% Rabatt - einfach online den Code: CD21_SN10% auf contentday.at/de/Ticketshop einlösen. Die Veranstaltung ist auf 350 Teilnehmer vor Ort limitiert. Von den Online-Tickets sind nur 200 Stück erhältlich. Infos & Rückfragen:

contentday.at

Tel.: +43 1/866 48-0

E-Mail: j.lederer@manstein.at Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.