Um das Leben zu feiern und natürlich auch um Spenden für die Österreichische Krebshilfe Salzburg zu sammeln, findet am 10. März 2020 um 19:30 Uhr ein Benefizkonzert im OVAL - Die Bühne im EUROPARK statt.

Zu erleben ist die wohl charmanteste Boygroup Österreichs DIE3: Alexander Klement, Gründer der Austropop Gruppe, Herbert Frei, auf den man als Sänger und Entertainer auf den Bühnen Österreichs nicht mehr verzichten kann, und Michael Korner, dessen Musikausbildung bereits in jungen Jahren begann. Neben der Musik war Michael Korner auch als Hochleistungssportler äußerst erfolgreich. Trotz der internationalen Erfolge blieb Michael Korner seiner eigentlichen Liebe, dem Austropop, immer treu. Am 10. März stellen sich DIE3 nun in den Dienst der Guten Sache und spielen ein großes Benefizkonzert für die Krebshilfe Salzburg. Seien Sie dabei!

Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt zur Gänze der Österreichischen Krebshilfe zu Gute!

Termin:

10. März 2020 um 19:30 Uhr im OVAL

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets:

Kartenbüro Neubaur im EUROPARK oder telefonisch unter: +43 662 / 845110

Quelle: SN