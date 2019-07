Bei der AlpenKlassik in Bad Reichenhall vereinen sich anspruchsvolle Programme, hochkarätige Solisten und leidenschaftliche Darbietungen zum wohltuenden Hochgenuss (24. bis 31. August 2019).

KAMMERKONZERTE EXZELLENZKLASSE NR. 1 & NR. 2

Am Sonntag, den 25. August um 19.30 Uhr und am Montag, den 26. August um 15.30 Uhr haben Sie in der Konzertrotunde am Königlichen Kurgarten die einzigartige Chance, mit bedeutenden Preisen der klassischen Musik ausgezeichnete Studierende live zu erleben. Die beiden Kammerkonzerte werden ausschließlich von Preisträgern internationaler Musikwettbewerbe bestritten.

Talentschmiede für Nachwuchskünstler

Bei der International Summer School kommt alles zusammen: hochbegabte junge Meisterstudierende aus der ganzen Welt, die besten Dozenten und Dozentinnen, internationale Solisten und Solistinnen und die Bad Reichenhaller Philharmoniker. Das einwöchige Programm wechselt zwischen öffentlichen Unterrichtseinheiten, Kammer-, Orchester- und Überraschungskonzerten, so können die Studierenden gleichzeitig Bühnenerfahrung schnuppern. Ein Feuerwerk an klassischer Musik - einzigartig, spannend, abwechslungsreich. Möglich macht dies eine Kooperation vom Bayerischen Staatsbad Bad Reichenhall, den Bad Reichenhaller Philharmonikern und der Hochschule für Musik und Theater München.

festival

ALPENKLASSIK*

International Summer School Bad Reichenhall

Meisterkurse und Konzerte

24. bis 31. August 2019

* Eine gemeinsame Veranstaltung der Hochschule für Musik und Theater München, der Bad Reichenhaller Philharmoniker und der Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall /Kur-GmbH Bad Reichenhall Bayerisch Gmain

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Ermäßigung auf die Konzertkarten bei Vorlage der SN-Card an der Tages- und Abendkassa.

Tickets telefonisch unter +49 8651 / 606-0.

Weitere Infos: www.bad-reichenhall.de

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN