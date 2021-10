Wenn der bayrische Kabarettist die Bühne betritt, ist es streng genommen fast nebensächlich, was er dort tut. Es ist einfach immer eine "Gaudi". Sein neues Programm mit Band "Heile Welt" ist brandneu - so neu, dass bisher nur der Titel bekannt ist - live zu sehen am 29. Mai 2022 in der Szene Salzburg.

SN/storiestobetold Hannes Ringlstetter

Weniger ist mehr. Wenn Hannes Ringlstetter Texte schreibt, geht das vom Vielen zum Wenigen. Reduzieren braucht Zeit, sagt er. Was dabei herauskommt: Gar kein Weltschmerz. Ganz viel echtes Leben. Und Substanz. In einer Sprache, die den Kern der Dinge freilegt und mit dem Witz, den es braucht, um das echte Leben auszuhalten. Sein neues Album heißt "Heile Welt". Ironisch gemeint? Nur ein Stück weit. Die heile Welt von Hannes Ringlstetter, dem Musiker, den das Leben und die ungezügelte Kreativität auch zum Kabarettisten, Schauspieler, TV-Moderator und Buchautor gemacht hat, ist kein glattes Idyll. Sie ist für ihn irgendwie auch ein Sehnsuchtsort. Da sind Zweifel, Risse, Sehnsucht und die Nacht - genauso wie Familie, Supermarktkassenkräfte und Menschen, die Dir mit einem Blick den Tag versauen. Hannes Ringlstetter & Band

Heile Welt - Tour 21/22

Termin: Sonntag, 29. Mai 2022, 20.00 Uhr

Ort: Szene Salzburg, Anton Neumayr Platz 2, 5020 Salzburg SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

