In "Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers" verkündet Helge Schneider Frohsinn, Unsinn und Hintersinn.

Jetzt dreht Helge Schneider wieder richtig auf - Moppelchen muss hüpfen. Der geniale Faxenmacher kommt mit seinem nagelneuen Programm "Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers" zu seinen Fans, um Frohsinn, Unsinn und Hintersinn zu verkünden.

Seine Fans verehren Helge Schneider für die künstlerische Bandbreite, die er bedient: Er singt, spielt etliche Instrumente hervorragend und stolpert vom Lied in die Erzählung. Er tanzt auch schon mal, aber dann in Badelatschen. Schneider bewegt sich spielerisch leicht zwischen Hoch- und Subkultur, zwischen möglicher Realität und herrlichem Quatsch. Schlager, Pop und Jazz sind bei ihm keine Gegensätze. Doch am liebsten improvisiert er.

Wenn die anderen schon mit einem Bein im Wohnzimmer vor dem Fernsehapparat sich eine Flasche Bier zurechtrücken, um Fußball oder Donna Leon zu gucken, räumt der rubinrote Höllenstorch seine Garage aus und seine Orgel in den Anhänger! "Rente? Kenn ich nicht!", so der blonde Hashtag-Kiki. Der 65-Jährige (sieht aus wie 12!) mit dem Gehirn eines Gorillas rastet förmlich aus, wenn er auf seine "wohlverdiente Ruhe"nach unzähligen Konzertreisen angesprochen wird: "Ausgestopfte Besserwisser!" Sein Gesicht spricht Bände. (Und zwar alle Bände von Brockhaus.) Es gibt auf unserer Erde keinen Superstar, der so außergewöhnlich belesen ist wie Helge Schneider. "Ich lese alles! Ob Wein, ob Äpfel. Und zwischendurch mal "Schleifspuren auf dem Teppich", mein Lieblingsbuch! Das reicht, um mich am heutigen Billardstandard zu messen!"

Schneider hat in den vergangenen drei Jahrzehnten sowohl den deutschsprachigen Humor als auch die deutsche Musiklandschaft geprägt. Auf einzigartige Weise verbindet er beide Genres. Helge polarisiert, provoziert und hat seine ganz persönliche Art von Klamauk nicht nur salonfähig gemacht, sondern auch im Feuilleton etabliert. Dafür hat er etliche Auszeichnungen entgegengenommen, etwa den ECHO, zweimal den Deutschen Comedypreis (u.a. für sein Lebenswerk), den Deutschen Kleinkunstpreis, das Prädikat "Klavierspieler des Jahres", den Großen Karl-Valentin-Preis, den Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises sowie viele andere!

Termin: Mittwoch, der 30. März 2022 um 20.00 Uhr

Ort: Haus für Mozart, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt (zwei ermäßigte Karten pro SN-Card) auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier.

Weitere Informationen: www.oeticket.com

