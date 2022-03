Hubert von Goisern kehrt, nach einem Abstecher in die Welt der Literatur, im Rahmen der "Zeiten & Zeichen"-Tour wieder auf die große Bühne zurück - live zu sehen am 2. November 2022 im Großen Festspielhaus Salzburg.

Lang ist's her - das letzte Konzert von Hubert von Goisern ging am 26. Oktober 2016 in München im Circus Krone über die Bühne. Danach hat er sich zurückgezogen, um zu schreiben. Herausgekommen ist ein Roman, Ende Mai 2020 erschienen.

Seit der Fertigstellung arbeitete Hubert von Goisern wieder an neuer Musik. Die Veröffentlichung eines Studioalbums ist für Sommer 2020 geplant, im April 2021 wird er damit auf Tour gehen.

HUBERT von GOISERN

Zeiten & Zeichen Tour 2022

Mittwoch, 2. November 2022

Großes Festspielhaus Salzburg

Einlass 19.30 Uhr | Beginn 20.00 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

