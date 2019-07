Die Mitglieder der Theatergruppe Seebühne Seeham haben sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Im Sommer 2019 begeistern sie mit dem Theaterstück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" (Stückbearbeitung und Regie: Gerard Es).

Der Tod hat einen schlechten Tag. Er soll dafür sorgen, dass der 72-jährige Kaspar Brandner einem Jagdunfall zum Opfer fällt, aber der Schuss geht daneben. Also bemüht sich der so genannte "Boandlkramer" zur Hütte des gewitzten Brandners, um ihn so oder so ins Paradies zu befördern. Brandner aber weigert sich - er habe noch viel vor …

Weitere Termine:

• Mittwoch, 10. Juli 2019

• Freitag, 12. Juli 2019

• Sonntag, 14. Juli 2019

• Mittwoch, 17. Juli 2019

• Freitag, 19. Juli 2019

• Sonntag, 21. Juli 2019

• Mittwoch, 24. Juli 2019

• Donnerstag, 25. Juli 2019

• Freitag, 26. Juli 2019

• Sonntag, 28. Juli 2019

• Montag, 29. Juli 2019

Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

Eintrittspreis Erwachsene: 16 Euro

Kinder bis 12 Jahre: 8 Euro

Reservierte Karten müssen spätestens 30 Minuten vor Aufführungsbeginn an der Abendkasse abgeholt werden.

Bei Regen oder Wetterunsicherheit wird um ca. 19.00 Uhr über eine Absage entschieden, keine Ausweichbühne!

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt für alle Theateraufführungen - bei Vorlage der SN-Card an der Abendkassa (Reservierungen im Vorfeld wünschenswert).

Onlinereservierung mit genauer Sitzplatzwahl auf www.seebuehneseeham.at

E-Mail: seebuehneseeham@sbg.at

Telefonische Reservierung unter +43 664 / 27 65 605 (Mittwoch - Sonntag: 15.00 - 19.00 Uhr)



Quelle: SN