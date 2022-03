Kultur in der Werkstatt: Konzert und Kabarett. Die Initiative Literaturschiff und die Stefan Ritzner GmbH laden zum Kulturwochenende in Mauterndorf: Am 6. und 7. Mai 2022 treffen Musik und Kabarett aufeinander.

Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker und sein Bühnenpartner Jo Barnikel präsentieren am Freitag, 6. Mai 2022 um 20 Uhr ihr Programm "Solo zu zweit".

Die Gäste erleben einen Abend geprägt von kraftvollen Tastenklängen und feinfühliger Poesie. Am Samstag, 7. Mai 2022 spricht Thomas Maurer mit seinem Programm "Zeitgenosse aus Leidenschaft" die größten Widersprüche unserer Zeit an und lädt damit zum Nachdenken, Sinnieren und Lachen ein (20 Uhr). Veranstaltungsorte: Stefan Ritzer GmbH, Steindorf 43, 5570 Mauterndorf Die Stefan Ritzer GmbH verwandelt ihre Werkstatt in eine Bühne für verschiedenste Künstler und bietet somit Platz für gut 400 kulturinteressierte Besucher. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt auf die Einzel- und Kombikarten im Vorverkauf. Ticketbestellungen online hier bzw. bei allen oeticket-Vorverkaufstellen bei Vorlage der SN-Card. Mehr Infos: www.literaturschiff.at Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.