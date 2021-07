Fritz Egger spielt Helmut Qualtingers legendäre Wiener Paradefigur - am Freitag, 30. Juli, um 19.30 Uhr live zu sehen im SN-Saal. Jetzt Tickets reservieren!

Carl Merz' und Helmut Qualtingers Monolog eines typischen opportunistischen Mitläufers ist heute ein österreichischer Klassiker voll schwarzem Humor und heiter-bitterer Selbsterkenntnis. Fritz Egger führte "Herr Karl" im Jahr 2017 unter großem Publikumsapplaus in Villach auf.

Am Freitag, dem 30. Juli, ist Egger um 19.30 Uhr im SN-Saal zu sehen.

",Der Herr Karl' ist charmant und böse - und auch ohne Helmut Qualtinger in der Titelrolle ein wuchtiges Erlebnis. Fritz Egger, der Herr Karl von Villach, hat es also nicht leicht. Eigentlich ist der Schauspieler ja viel zu adrett, wach und charmant, um der abgründigen Wiener Seele seinen Stempel aufzudrücken. Aber er tut es - und wie! … Dieses Leben als Mitläufer - ,i war illegal; illegal war damals eh jeder in Österreich!' - stellt Fritz Egger in der sorgfältigen Regie von Michael Gampe so auf die Bühne, dass es dem Zuseher bei all der Scheinwerferhitze kalt über den Rücken läuft. Und das trotz des Lachens, das einem unwillkürlich doch entkommt und für das man sich dann fast schämt. Ein Pflichtstück für alle", schrieb die "Kleine Zeitung". Und im "Standard" hieß es über das Stück: "Keinem Politiker wünscht man einen derart opportunistischen Wähler, keinem Staat einen so arbeitsscheuen, verlogenen und asozialen Bürger. Kein Wunder, dass in Gampes hochkonzentrierter Inszenierung das Österreich-Fähnchen schlaff und windschief von der Gitterwand des Gemischtwarenmagazins hängt."

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten für "Der Herr Karl" am Freitag, 30. Juli, um 19.30 Uhr im SN-Saal um nur 25 Euro (statt 28 Euro).

Tickets hier erhältlich oder telefonisch unter +43 662 / 8373-222.

