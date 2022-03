Der Godfather der Deutschen Stand Up Michael Mittermeier macht das Dutzend mehr als voll. Das Programm Nr. 13 wartet am Freitag, dem 21. Oktober 2022 auf die Zuseher in der Salzburgarena! Für alle, die auch mal gerne im Flugzeug in Reihe 13 sitzen.

SN/olaf heine Jetzt schlägt´s #13.

Und für alle Triskaidekaphobier ist ein besonderer Platz reserviert. Fürchtet Euch nicht, denn God is a Comedian, but the Devil"s got Funny Bones. MICHAEL MITTERMEIER

#13

Freitag, 21. Oktober 2022

Salzburgarena

Einlass 19.00 | Beginn 20.00 Uhr SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier.