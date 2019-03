Der Frühling kann kommen undmit ihm zahlreiche Live-Musik-Events in der ARGEkultur.

FM4-Obersumpfist und künstlerischer Leiter der Schule für Dichtung, öffnet am 20. März in der ARGEkultur die Kammern seines Archivs. Musikalisch wird er dabei von der Musikgruppe Vienna Rest in Peace begleitet, diemit ihrem gleichnamigen Debütalbum ein "herrliches Stück Größenwahn" (Wiener Zeitung) geschaffen und sich mit "hinterfotzigen Todesschlagern" (Der Standard) selbst zur besten Allerheiligenband überhaupt gekrönt hat. Die junge Formation Culk aus Wien rund um Multi-Instrumentalistin Sophie Löw wird derzeit als spannendster Newcomer-Act gehandelt. Eine Besonderheit der Band ist der Mix von englisch und deutschsprachigen Lyrics. Gemeinsam mit der Hamburger Band "Die Heiterkeit" bestreiten sie den ROTEN SALON am 22. März. Beide haben ihre brandneuen Alben mit im Gepäck und Hans Unstern als Special Guest! Bass, Techno und Robotermusik gibt's von Sonic Robots und Joasihno im nächsten ROTENSALON am26. April. WENN WIR ALLE ANDERS SIND heißt das neue Album von Peter-Licht, mit dem der Universalkünstler am 4. Mai in der ARGEkultur gastiert. Eine Woche später, am 11. Mai, bringt die Zwei-Mann-Kult-Band Attwenger den Saal der ARGEkultur zum Beben. Alma haben der traditionellen Volksmusik ebenso ein modernes, lässiges Gewand übergeworfen, ohne sie dabei zu verkleiden - sie singen und jodeln, beschwingt und humorvoll, gefühlvoll und melancholisch. Im Rahmen von creativeALPS entführt das Quintett am24.Mai den Jodler in die Hauptstadt. Akyoung goes ARGEkultur: Gerade einmal 22 Jahre jung, zählt Eunique schon zu den ganz großen der deutschen Hip-Hop-Szene. Vor knapp einem Jahr veröffentlichte sie ihr Debütalbum GIFT und erreichte damit Platz sieben der offiziellen deutschen Albumcharts und Platz eins der deutschen Hip-Hop-Charts! YouTube-Clicks in Millionenhöhe, eine große Werbekampagne für Nike und massig Interviews folgten.

Tanzbegeisterte können sich den 18.Mai schon einmal im Kalender vormerken! Den Support stellen die junge Wienerin KeKe und der Salzburger Rapper T-Ser.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf und an der Abendkassa - nach Verfügbarkeit. (nur bei Vorlage der SN-Card)

Infos & Kartenbestellungen:

TIPP: Tickets zu allen Events kann man ganz einfach online unter WWW.ARGEKULTUR.AT reservieren oder kaufen und als e Ticket vorweisen.

Infos und Tickets:

Tel. +43 662 / 848784

tickets@argekultur.at

www.argekultur.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN