Erleben Sie das Open-Air-Konzerthighlight des Jahres. Der weltberühmte Tenor Rolando Villazón gibt am 19. August ein Konzert im Schlosspark des IMLAUER Hotels Schloss Pichlarn und am 20. August in der Alpenarena Bad Hofgastein. Den musikalischen Konterpart übernimmt die amerikanische Sopranistin Emily Pogorelc.

Zwei Open-Air-Galakonzerte mit dem beliebten Tenor Rolando Villazón, der Sopranistin Emily Pogorelc sowie Chefdirigentin Elisabeth Fuchs und ihrer Philharmonie Salzburg finden am Freitag, 19. August, im wunderschönen Schlosspark vom Imlauer Hotel Schloss Pichlarn bzw. am Samstag, 20. August, in der Alpenarena Bad Hofgastein statt. Weltberühmte Opernarien und imposante Orchesterwerke vereinen sich zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis unter freiem Himmel. Termine: Freitag, 19. August, 19.30 Uhr, Imlauer Hotel Schloss Pichlarn, Schlosspark, Aigen im Ennstal.

Samstag, 20. August, 19.30 Uhr, Bad Hofgastein Alpenarena.

Die Konzerte finden bei jeder Witterung statt. SN-Card-Vorteil:

