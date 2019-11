"Die Entdeckung des Werkes von Mieczysław Weinberg ist kein Strohfeuer", so der Weinberg-Biograf David Fanning. "Die Macht seiner Musik kann das Leben besser machen. Immer stärker stellt sich die Frage: Wie konnte es nur so lange dauern, bis diese Musik zu ihrem Recht kam?"

Dafür sorgt jetzt die junge litauische Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla - längst ein Rising Star in der klassischen Musikszene und seit kurzem als erste Dirigentin überhaupt Exklusivkünstlerin beim renommierten Label Deutsche Grammophon.

Seit geraumer Zeit setzt sich die dynamische Musikerin intensiv mit dem Œuvre des sowjetischen Komponisten polnisch-jüdischer Herkunft auseinander und bringt in der zweiten Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters am 10. November seine tief berührende Symphonie Nr. 2 für Streichorchester in Kombination mit dem deutschen Requiem von Johannes Brahms zur Aufführung. Absolut hörenswert!

SONNTAGSMATINEE 2

10. November 2019

11.00 Uhr

Großes Festspielhaus

Musik von Weinberg und Brahms

Mirga Gražinytė-Tyla, Dirigentin

Katja Stuber, Sopran

Günter Haumer, Bariton

Bachchor Salzburg

Mozarteumorchester Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Infos & Karten:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum

Mozart-Wohnhaus, Theatergasse 2

5020 Salzburg

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10-15 Uhr

Tel.: +43 662 / 873154

E-Mail: tickets@mozarteum.at

www.mozarteum.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN