Mit neuen und alten Liedern, mit außergewöhnlichen Erzählungen, mit den Stimmen und Instrumenten ihrer unverwechselbaren Protagonisten unterstreichen sie, dass Musik, wie auch das Leben, uns alle verbindet und nicht trennt. Von Palermo bis Berlin, von Wien bis Paris.

Es sind fünf Jahre vergangen, seitdem Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer ihre erfolgreiche SÜDEN-Tour mit einem großen Konzert in der Arena di Verona 2013 beendet haben. Eine Tour mit 100 Konzerten durch Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz, deren Erfolg beim stetig wachsenden und begeisterten Publikum durchaus überraschend war.

SÜDEN II - in der Besetzung Schmidbauer, Pollina und Kälberer - ist ein außergewöhnliches Trio mit ambitionierten interkulturellen Absichten und berührenden Themen. Die Herren, die am 10. März um 19.30 Uhr im Congress Saalfelden und am 24. März in der Szene Salzburg (noch wenige Restkarten verfügbar) ihr Können zeigen werden, singen in zwei Sprachen über ihre unterschiedliche Heimat, Sizilien und Bayern.

Süden II: Schmidbauer, Pollina, Kälberer

Sonntag, 10. März 2019

Einlass 18.30 - Beginn 19.30 Uhr

Congress Saalfelden

