Die Bühne ist ihre Welt - sie waren und sind immer noch Live-Musiker - die ihr Weg endlich auch nach Salzburg führt.

Das US-amerikanische Pop- und Country-Music-Duo "The Bellamy Brothers" (bestehend aus den Brüdern Howard und David Bellamy) erzielte 1976 mit "Let Your Love Flow" einen Blockbuster-Hit, der weltweit Spitzenpositionen in den Pop-Hitparaden erreichte.

In Deutschland schaffte es außerdem die Version von Jürgen Drews "Ein Bett im Kornfeld" auf Platz 1 in den Singles-Charts. 1977 waren sie mit "Crossfire" in den Top Ten und mit "Sugar Daddy" sowie "Dancin' Cowboys" gelangen 1980 zwei Nummer-1-Hits. Songs wie z. B. "If I Said You Had A Beautiful Body", "Do You Love As Good As You Look", "For All the Wrong Reasons", "Redneck Girl", "When I'm Away from You",

"I Need More of You", "Too Much Is Not Enough" (mit den Forester Sisters),

"Kids of the Baby Boom" sind längst zu Klassikern geworden.

2012 nahmen die Bellamy Brothers zusammen mit DJ Ötzi das Album "Simply the Best" auf (u. a. mit "Like a Star", der engl. Version von "Ein Stern … der deinen Namen trägt").

Das aktuelle Album "40 Years" (Doppel-CD Jubiläums-Ausgabe) ist ein ambitioniertes Projekt mit 20 der größten Hits der Bellamy Brothers und 20 neuen Songs.

Nicht nur auf Tonträgern und in den Charts sorgten sie für Furore.

Termin: Montag, der 20. Juni 2022, um 20.00 Uhr

Ort: Salzburg Congress, Auerspergstraße 6,·5020 Salzburg

