Der Podestsänger Willy Astor präsentiert im Herbst sein neues Programm für Wortgeschrittene und ist der Jäger des verlorenen Satzes.

Alles was in der Deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt nun endlich auch noch zum Vorschein!

Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern ist wieder unterwegs mit neuer Wortsgaudi und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat.

Ein Programm in Reimkultur, wie immer kommt auch der Humor wieder direkt vom Erzeuger, ein echter Astor wieder also, was sonst.

Termin: Sonntag, der 24.10. 2021 um 20.00 Uhr

Ort: SZENE Salzburg, Anton Neumayr Platz 2, 5020 Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Rabatt (zwei ermäßigte Karten pro SN-Card) auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier.

Weitere Informationen: www.oeticket.com

