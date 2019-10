Am 16. Oktober ist es wieder soweit: Beim neuen Kammermusik-Event des Mozarteumorchesters kommt das Publikum in locker-nachempfundener Wohnzimmeratmosphäre und bei geöffneter Bar nicht nur in den Genuss eines mit Literatur kombinierten Kammerkonzerts…

SN/julian siponen Einzigartig in Salzburg: Musik und Literatur in locker-nachempfundener Wohnzimmeratmosphäre