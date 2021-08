Im 11. Juli 1971 wurde der Standort Schwarzstraße 24 für das Salzburger Marionettentheater mit der Premiere von Rossinis komischer Oper "Der Barbier von Sevilla" eröffnet. Seit 50 Jahren ist die Liebesgeschichte um die schöne Rosina in der ursprünglichen Inszenierung von Wolf-Dieter Ludwig fester Bestandteil des Repertoires und wird anlässlich des Jubiläums wieder gezeigt. SN-Card-Vorteil: SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung am 10. August und am 23. Oktober 2021 (jeweils um 19.30 Uhr) einen 1+1-gratis Vorteil auf die Karten im Vorverkauf. Kontakt und Infos: Salzburger Marionettentheater Schwarzstraße 24 5020 Salzburg Tel.: +43 662 / 87 24 06 info@marionetten.at www.marionetten.at Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. " />

SN/salzburger marionettentheater Der Barbier von Sevilla