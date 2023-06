Die Saison 2023/24 der CAMERATA

Exzellente Solist:innen kommen nach Salzburg! Für die kommende Saison 23/24 konnte die CAMERATA Salzburg mit der Geigerin Janine Jansen und der Pianistin Hélène Grimaud gleich zwei hochkarätige Künstlerische Partnerinnen an sich binden. Sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card ein Abonnement der Kategorie 3 günstiger!

Nicht genug damit, dass die CAMERATA eine enge Verbindung mit zwei Weltstars eingegangen ist, das Orchester hat erstmals auch in Salzburg neue, besondere Konzertformate aufgelegt. Die Generationenkonzerte bieten die Möglichkeit, generationenübergreifend klassische Musik gemeinsam zu erleben und bei der CAMERATA Soundbar im Café 220Grad im Rupertinum verbindet das Orchester bei Drinks und Fingerfood feinste Kammermusik mit Short Talks von Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kunst.

Wie gewohnt hat die CAMERATA besondere Programme und die besten internationalen Künstler:innen unter der Leitung ihrer Konzertmeister Gregory Ahss und Giovanni Guzzo für die Salzburger Saison vorbereitet. So hat W. A. Mozart seinen festen Platz in der Saison, die mit Janine Jansen eröffnet wird. Kristian Bezuidenhout entdeckt mit der Sopranistin Emily Pogorelc eher seltener gespielte Stücke des Salzburger Meisters. Der Romantik widmet sich die CAMERATA mit dem brillanten jungen Cellisten Kian Soltani. Zum ersten Mal zu Gast in der handverlesenen Saisonkonzert-Reihe wird der Dirigent Enrico Onofri sein und ein besonderes Passionskonzert mit Werken von Joseph Haydn und Leoš Janáček dirigieren. Die Musiker:innen werden bei CAMERATA Pur wieder in den Mittelpunkt gestellt, dieses Mal mit dem virtuosen Cello-Konzert von Anton Kraft, präsentiert von Solo-Cellist Paolo Bonomini. Auch die beliebten Silvester- und Neujahrskonzerte dürfen im Saisonprogramm nicht fehlen, wie immer sind auch sie mit im Abonnement erhältlich.

