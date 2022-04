Die 45. ART&ANTIQUE, Salzburgs traditionsreiche und bedeutendste Messe für Kunst, Antiquitäten und Design, setzt der Festspielstadt vom 9. bis 18. April wieder ein Licht auf.

Während im Festspielhaus Wagners Lohengrin musikalisch rittert, lädt die ART&ANTIQUE in den Prunkräumen der Residenz auf eine Kunstreise durch die ganze Welt: Da grüßen antike chinesische Hofdamen, freuen sich diamantenbesetzte Goldküken aus New York auf Ostern, watscheln gläserne grüne Fantasievögel, aufgeblasen in Murano, in Vitrinen, verzaubern afrikanische Landschaften, wie sie Friedensreich Hundertwasser gesehen hat, werden pittoreske italienische Küstenstädtchen in warme Abendsonne getaucht, wartet das feinste Geflügel auf seine Köche in altmeisterlicher Antwerpener Küche, leuchtet die französische Riviera wild in allen Farben und glitzert Alfons Waldes Schnee noch einmal in der Tiroler Frühlingssonne.

ART&ANTIQUE Residenz Salzburg

Samstag, 9. bis Ostermontag, 18. April 2022

Öffnungszeiten: täglich 10-18 Uhr

www.artantique-residenz.at

