Die größte Bierschnitzeljagd

Mit der SN-Card erhalten Sie einen 1+1-gratis Vorteil für die Beer Tasting Challenge am 2. September.

Bierfans aufgepasst: Am Samstag, 2. September, findet die Beer Tasting Challenge in der Stadt Salzburg statt - von 10 bis 19 Uhr bieten 30 Brauereien köstliche Bierproben an.

Eine Übersicht der Brauereien, die bei der Aktion mit dabei sind, finden Sie unter www.beertasting.com

Selbstabholung:

im KALEA Shop in der Biberngasse 31 in 5020 Salzburg (Mo.-Fr.: 8-17 Uhr), bei Vorlage der SN-Card. Hinweis: Barkauf und Kartenzahlung möglich.

Online-Bestellung: unter www.beertasting.com

SN-Card-Nummer im letzten Bestellschritt eingeben; Feld "Nachrichten an den Verkäufer"; ein Kit im Warenkorb legen = 2 Kits erhalten.

Bei Rückfragen Tel. +43 662 / 820 4740

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil für das Starter-Kit der Beer Tasting Challenge zum Preis von 19,90 Euro statt 39,80 Euro (auch mehrere Starter-Kits möglich).

Kontakt & weitere Infos:

www.beertasting.com

oder Tel.: +43 662 / 820 4740