O Töne, die das Leben verzaubern! Erleben Sie am Freitag, dem 8. Juli 2022, Bläserquintette aus dem 18. Jahrhundert, gespielt auf historischen Instrumenten, also im "Originalton".

Erstmals gastiert das italienische Weltklasse-Ensemble Zefiro in Mattsee und spielt im wunderbaren barocken Ambiente der Stiftskirche. Am Programm stehen Meisterwerke der Barockmusik und der frühen Klassik, von Johann Sebastian Bach, seinen Zeitgenossen und Nachfolgern. "Zefiro", das ist Zephyr, der alte Gott des Windes - und so sind es vier Herren auf "wind instruments", Holzblasinstrumenten, die diesen besonderen Abend gemeinsam mit Francesco Corti am Clavicembalo gestalten. In der Pause, unter der Linde oder im Kreuzgang, werden wieder frisches Gebäck, edler Wein, perlendes Bier und frischer Fruchtsaft kredenzt.

SN-Card-Vorteil:

Die ersten 10 Anrufer erhalten eine zweite Karte gratis (Kartenpreise: 35 Euro) - gültig für die Veranstaltung "O-Ton eines Jahrhunderts" am Freitag, 8. Juli 2022, 19.30 Uhr, Stiftskirche Mattsee.

Solange der Vorrat reicht.

Mehr Infos & Kartenreservierung:

Tel.: +43 664 / 5867 517

E-Mail: info@diabellisommer.at

Homepage: www.diabellisommer.at

Über die SN-Card