Am 6. Mai wird im DomQuartier Salzburg Musik für den "Sonnenkönig" Ludwig XIV. in den Mittelpunkt gestellt. Die weltberühmten Interpreten Luca Pianca und Vittorio Ghielmi verzaubern Sie mit magischen Klängen.

Am fürsterzbischöflichen Hof in Salzburg trafen sich im 17. Jahrhundert in einzigartiger Weise italienische und französische Musiktradition. Damals galt Versailles als das leuchtendste Beispiel für absolutistische Hofhaltung in Europa, deren verklärte Magie bis heute große Strahlkraft besitzt. Die Instrumente der beiden herausragenden Musikerpersönlichkeiten Luca Pianca (Laute) und Vittorio Ghielmi (Viola da Gamba) reflektieren die Strahlen der Sonne Ludwig des XIV. in ihren Klängen.

Der Magie der Klänge dieser Zeit spüren die beiden Klangkünstler an diesem Abend nach. Sie hören Musik von Marin Marais, Antoine Forqueray, Robert de Visée, Matthias Sigismund Biechteler und Heinrich Ignaz Franz Biber.

Preise:

Karten bis zu 38 Euro

(Studenten 10 Euro)

Termin:

Freitag, 6. Mai 19.30 Uhr, DomQuartier Salzburg, Rittersaal Residenz

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil - gültig für die ersten 50 Karten (solange der Vorrat reicht, kein zusätzlicher SN-Card-Rabatt).

SN-Card-Inhaber erhalten 15 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Karten und Infos:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 435 371

info@bachgesellschaft.at

www.salzburger-bachgesellschaft.at

und

Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 840 310

www.salzburgticket.com

