Ein ganz besonderer Abend eröffnet heuer den Mattseer Diabelli Sommer. Vier virtuose Holzbläserinnen und Johannes Hofbauer, der brillante Fagottist aus Mattsee, bilden das junge Bläserquintett der Münchner Philharmoniker.

Das erfolgreiche Ensemble präsentiert am Sonntag, dem 19. Juni um 19 Uhr einen festlichen Reigen mit großer Kammermusik für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. Neben beliebten Stücken von Joseph Haydn und Maurice Ravel wird das Quintett beweisen, wie faszinierend, melodienreich und voller Geist und Witz die Klassik der Moderne sein kann, mit erlesenen Stücken von Paul Taffanel, Ivan Eröd und Luciano Berio. Der Klang der Blasinstrumente kommt in der feinen Akustik der Mattseer Stiftskirche aufs Schönste zur Geltung. In der Pause gibt es wieder Speis und Trank unter der Linde oder im Kreuzgang.

Programminfos: www.diabellisommer.at

SN-Card-Vorteil:

1 + 1 gratis: Die ersten 15 Anrufer (Tel. +43 664 / 58 67 517) erhalten eine zweite Karte gratis (Kartenpreis: 35 Euro). Aktion gültig, solange der Vorrat reicht.

Kontakt und Informationen:

Tel. +43 664 / 58 67 517

Kartenbestellungen per E-Mai an: info@diabellisommer.at

www.diabellisommer.at



