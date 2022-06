Am Sonntag, 26. Juni 2022 wird das Freilichtmuseum zur offenen Werkstatt für über 60 Handwerker:innen.

Am Sonntag, 26. Juni 2022 wird das Salzburger Freilichtmuseum zur offenen Werkstatt für über 60 Handwerker:innen. Traditionelle Handwerkstechniken selber erleben und sehen. Kraft trifft auf Feinheit. Über das ganze Gelände verteilt kann dem Seifensieder, der Weberin, dem Strohpatschenmacher, den Zimmerern, dem Schmied und vielen mehr über die Schulter geschaut werden. Selbstverständlich gibt es an diesem Tag nicht nur in der Krämerei Kleines und Feines, das als Mitbringsel erworben werden kann.

Im Kalkofen wird "gelöscht" und bei ausreichendem Wasserstand bietet auch die Mittermühlsäge ein einmaliges Spektakel. Interessierte staunen in der kleinen Sonderausstellung über historische Gartengeräte, Werkzeuge und Waschutensilien.

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintrittspreis (eine Person bezahlt den regulären Preis, die zweite Person ist gratis) - nur bei Vorlage der SN-Card am Sonntag, 26. Juni 2022 im Salzburger Freilichtmuseum.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 12 Euro

Kinder (6-18 Jahre): 6 Euro

Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt.

Tel.: +43 662 / 85 00 11 bzw. https://www.freilichtmuseum.com/de/veranstaltungen.html

