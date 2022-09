Spiel, Spaß und Erlebnis für Kinder auf Salzburgs schönstem und traditionsreichstem Kinderfest, mit vielen Spiel- Bastel- und kindgerechten Handwerkstationen und Attraktionen auf dem gesamten Museumsareal.

Am Sonntag, den 11. September ist das Freilichtmuseum Großgmain ganz auf Kinder ausgerichtet. Am gesamten Gelände werden Spielestationen und Bastelmöglichkeiten angeboten. Auch die Handwerker sind an diesem Tag auf Kinder eingestellt. Die "Salzburger Nachrichten" laden die jungen Besucherinnen und Besucher beim Bauernpeter-Brechlbad ein, unter Anleitung von Brunhilde Sommerauer-Grasser, tierische Holzfiguren zu basteln, zu bemalen und mit Fundstücken aus dem Wald zu schmücken.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintrittspreis (eine Person bezahlt den regulären Preis, die zweite Person und Kinder sind gratis) - nur bei Vorlage der SN-Card am 11. September 2022 (9-17 Uhr).

Eintrittspreise:

Erwachsene: 12 Euro

Kinder (6-18 Jahre): 6 Euro

Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt.

Infos & Kontakt:

Salzburger Freilichtmuseum

Hasenweg 1

5084 Großgmain

Tel.: +43 662 / 85 00 11

www.freilichtmuseum.com

Alle Infos zum Kinderfest im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain



