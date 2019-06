Die famose Pianistin Biliana Tzinlikova begibt sich mit hochkarätigen Gästen auf eine klingende Reise in das 10. Jahrhundert.

Zunächst nach Prag, wo George Onslow und Louise Farrenc elegante und sensible Kammermusik schrieben, die in unseren Breitengraden viel zu selten gespielt wird. Dann nach Prag, wo das melodienselige 2. Klavierquintett von Antonín Dvořák für böhmische Seele und mitreißende Tanzlaune sorgt. Ein Abend mit kostbarer Romantik in Mattsee! In der Stiftskirche, 30. Juni, 19.30 Uhr.

Mehr Infos zum Diabelli Sommer: www.diabellisommer.at

