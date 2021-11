Trends entdecken und nach Lieblingsstücken stöbern - auf dem Kunst- und Designmarkt am Samstag, 20. und Sonntag, 21. November im Handelszentrum 16 in Bergheim bei Salzburg. Über 130 Aussteller aus den Bereichen Kunst, Design, Mode, Interior und Lifestyle zeigen, was sie zu bieten haben.

Auf über 2000 m² präsentieren rund 130 junge Designer, Künstler und Labels der österreichischen und internationalen Kreativszene ihre Kunstwerke und kreativen Highlights. Der Markt bietet eine große Auswahl an Aktuellem aus Mode, Schmuck und Lifestyle, aber auch Accessoires, Kunst, Grafik, Fotografie, Produkt- und Möbeldesign können erstanden und bestaunt werden. Und wer weiß - vielleicht findet sich zwischen Möbeln, Kleidern, Pflege und Schmuckstücken auch der perfekte Hingucker für die eigenen vier Wände. Kunst- und Designmarkt

Samstag 20. November 2021

Sonntag 21. November 2021

jeweils von 10-18 Uhr

Handelszentrum 16, 5101 Bergheim bei Salzburg (Neue Location) Eintritt Erwachsene regulär: 5 Euro pro Person. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten an beiden Veranstaltungstagen einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintritt (limitiert auf die ersten 100 Eintritte pro Veranstaltungstag - bei Vorlage der SN-Card beim Eintritt). Kontakt:

Andreas Achleitner

Tel.: +43 650 / 750 3207

info@kunst-designmarkt.at Weitere Informationen:

www.kunst-designmarkt.at

www.facebook.com/kunst.designmarkt

www.instagram.com/kunst_designmarkt

