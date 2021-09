Erleben Sie am Mittwoch, 8. September, ab 19.30 Uhr in der Stiftskirche Mattsee packende Kammermusik aus Klassik und Romantik im akustisch einmaligen Ambiente der Stiftskirche Mattsee. Erleben Sie große Musik in besonderer Besetzung!

Es erwartet Sie ein besonderes Konzert mit zwei Meisterwerken, die man auch als Symphonien für Ensemble bezeichnen könnte.

Musiker eines der besten Kammerorchester der Welt, der Camerata Salzburg, gastieren unter der Leitung von Kana Matsui (für den verhinderten Alexander Sitkovetsky) und mit Roberto Di Ronza am Kontrabass. Das hochkarätige Ensemble erfreut mit zwei Stücken von Antonín Dvořák und Ludwig van Beethoven. Kammersymphonie

Mittwoch, 8. September 2021

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Stiftskirche Mattsee SN-Card-Vorteil:

1 + 1 gratis

Die ersten 10 Anrufer erhalten eine zweite Karte gratis (Kartenpreis: 35 Euro).

Aktion gültig, solange der Vorrat reicht. Kartenbestellungen per E-Mai anl: info@diabellisommer.at Mehr Infos: www.diabellisommer.at