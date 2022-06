Am 27. Juni ist das Salzburger Trio Weinmeister beim Diabelli Sommer zu Gast.

Das erfolgreiche "Trio Weinmeister" (Bild unten) stammt aus Salzburg und hat zu dritt und solistisch eine Weltkarriere gemacht. Hanna Weinmeister spielt Geige, ihre Schwester Gertrud Viola, der Bruder Bruno Violoncello. Dazu kommen in diesem Konzert prominente Gäste, Veronika Hagen auf der Bratsche und Roberto Di Ronza am Kontrabass. Arnold Schönberg, den mit Mattsee wie keinen anderen Komponisten die Geschichte verbindet, hat mit dem Streichsextett "Verklärte Nacht" ein Meisterwerk voll betörender Naturstimmung und tiefer Menschlichkeit geschaffen. Davor spielt das Trio Kostbarkeiten aus dem Barock und der Wiener Klassik: Johann Sebastian Bachs Inventionen und Ludwig van Beethovens Es-Dur-Streichtrio. Erleben Sie einen schönen Sommerabend mit großer Musik und Brot und Wein in der Pause!

Termin: 27. Juni 2022, 19.30 Uhr, Stiftskirche Mattsee

Programminfos: www.diabellisommer.at

SN-Card-Vorteil:

1 + 1 gratis: Die ersten 15 Anrufer (Tel. +43 664 / 58 67 517) erhalten eine zweite Karte gratis (Kartenpreis: 35 Euro). Aktion gültig, solange der Vorrat reicht.

