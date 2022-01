Lassen Sie sich von Boléro, La Mer, Claude Monet am 19. & 20. Jänner 2022 im Großen Festspielhaus Salzburg verführen. Jetzt schnell Konzerttickets zum 1+1-gratis-Vorteil sichern!

Elisabeth Fuchs taucht mit der Philharmonie Salzburg in die Welt des Impressionismus ein. Gleich mehrere Sinne werden in diesem Konzert angesprochen: Zur Musik von Debussys' "La Mer" wird es ausgewählte Bilder von Claude Monet und anderen zu sehen geben. Ein faszinierender Genuss für Augen und Ohren zugleich, denn Wasser ist nicht nur ein wiederkehrendes Element in den Bildern von Monet, sondern auch zentrales Thema der Musik von Debussy.

Auch die Musik des Impressionismus gibt Eindrücke und Augenblicke wieder. Zu hören gibt es auch den aus Film und Tanz bekannten "Boléro" von Maurice Ravel. Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg entführen Sie in die Welt der Klänge, Farben und Rhythmen.

Mittwoch, 19. Jänner 2022, 19.30 Uhr

Donnerstag, 20. Jänner 2022, 19.30 Uhr

Große Universitätsaula, Salzburg

Tipp: Musik für alle, die aufgrund aktueller Corona-Regeln nicht ins Konzert kommen können: 20. Jänner, 19.30 Uhr, kostenlose Übertragung auf YouTube

