Nach einigen Jahren Abstinenz vom Tennis-Spitzensport wird Salzburg heuer Austragungsort für die ATP-Challenger Tour: Vom 4. bis 11. Juli trifft sich die internationale Tenniselite beim GM Sports in Salzburg-Anif.

Gerald Mandl, ehemaliger Davis-Cup-Spieler, erfolgreicher Trainer und Coach von Barbara Schett, Anke Huber und Martin Spöttl, ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Betreiber der GM Sports Tennisanlage in Anif und tritt als Gastgeber für das ATP-Challenger-Turnier 125 auf.

Gemeinsam mit Turnierdirektor Günter Schwarzl und dem Hauptsponsor mystaff möchte er eine jährlich wiederkehrende Tennisveranstaltung der Sonderklasse etablieren. "Durch den Turniertermin in der zweiten Wimbledon-Woche erwarten wir ein hochkarätiges Starterfeld und einige echte Match-Highlights des internationalen Tennissports", so Schwarzl.

Die ATP Challenger Tour bildet die Basis für Tennisspieler aus der erweiterten Weltspitze, um wertvolle Punkte für die Weltrangliste zu erobern und das Ranking zu verbessern. Vorweggenommen werden kann, dass bereits einige Spieler innerhalb der Top 100 der ATP Weltrangliste als optimale Vorbereitung auf die nachfolgenden Turniere in Hamburg, Bastad, Umag, Gstaad ihr Interesse am Turnier in Anif bekundet haben. Die Tennisfans kommen in jedem Fall auf ihre Kosten, wenn es heißt. "Spiel - Satz - Sieg in Salzburg-Anif."

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten an den Veranstaltungstagen Montag bis Donnerstag (5. bis 8. Juli 2021) eine 1+1-gratis-Aktion auf die Tickets.

Einfach ein Ticket kaufen und mit dem Gutscheincode "Salzburg Tennisopen 2021" ein Gratis-Ticket zusätzlich erhalten.

Kartenbestellungen online unter www.salzburg-open.com

Telefonnummer für Rückfragen: +43 664 / 63 76 786 (Günter Schwarzl).



