Die Salzburg Open powered by mystaff in Kooperation mit dem ÖTV gehen vom 3. bis zum 10. Juli im Volksgarten in Salzburg über die Bühne - mit dabei ist auch Österreichs Tennisstar Dominic Thiem. Jetzt Tickets zum 1+1-gratis-Vorteil für alle Spiele bis zum 5. Turniertag sichern!

Mit zwei Top-60-Spielern, acht Top-100-Spielern und einigen großen Namen erwartet bei den Salzburg Open 2022 ein absolutes Tennisfest. Und mit der Zusage von Dominic Thiem - der US-Open-Sieger 2020 möchte in Salzburg wieder zurück in die Erfolgsspur finden - gelang den Veranstaltern ein echter Coup. Das Starterfeld des 32er-Rasters wird von der aktuellen Nummer 55 der Tennis-Weltrangliste, Arthur Rinderknech aus Frankreich, angeführt. Nummer zwei des Turniers als ATP-Nummer 58 ist der Ungar Márton Fucsovics. An Nummer drei steht der Serbe Dušan Lajović, ATP-Nummer 69. Mit Richard Gasquet als ehemaliger Nummer 7 der ATP-Weltrangliste und Nummer 4 der aktuellen Nennliste kommt ein absoluter Topspieler und Publikumsliebling in die Landeshauptstadt. Auch die österreichischen Stars Dennis Novak und Jurij Rodionov sowie Vorjahressieger Facundo Bagnis finden sich auf der Nennliste innerhalb des Cuts, der aktuell bei der Nummer 154 der ATP-Rangliste liegt. Falls Sebastian Ofner antritt, wird er sein PR-Ranking in Anspruch nehmen. Für das Publikum wird es wieder den beliebten Foodtruck-Bereich auf der Anlage des 1. STC geben. SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten an den Veranstaltungstagen Montag bis Donnerstag (4. bis 7. Juli 2022) eine 1+1-gratis-Aktion auf die Tickets (bis zum 5. Turniertag). Einfach ein Ticket kaufen und mit dem Gutscheincode: Salzburg Tennisopen 2022 ein Gratisticket zusätzlich erhalten. Kartenbestellungen online hier Kontakt & Infos:

Günter Schwarzl (Turnierdirektor)

Tel.: +43 664 / 637 6786

