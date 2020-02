Am Freitag, dem 13. März, findet in der Beverworld in Salzburg-Gnigl ein exklusives Seminar über das Geheimnis von Prosecco, Sekt und Champagner statt. Sichern Sie sich Ihren Platz!

Was prickelt da so schön im Glas? Erfahren Sie alles was Sie schon immer über Prosecco, Sekt und Champagner wissen wollten. Der Beverworld Getränkemarkt ist seit Jahrzehnten die Adresse für Getränkespezialitäten in Salzburg. Für Kenner und solche, die es werden möchten, veranstaltet Beverworld immer wieder Seminare.

Die Seminare von Beverworld drehen sich vor allem um Whisky, Rum, Gin oder Schaumwein. Prickelnden Hochgenuss verspricht dabei das kommende Schaumwein Seminar, das am Freitag, dem 13. März, bei Beverworld stattfindet. Wie wird Sekt hergestellt? Was ist das Besondere an Champagner? Mit lautem Knall oder doch lieber mit dem Säbel - wie serviere ich richtig? Ein Schaumwein Connaisseur führt durch den Abend und beantwortet alle Fragen. Im Laufe des Abends verkosten die Teilnehmer acht verschiedene Schaumweine. Ein genussvoller Abend ist garantiert.

Termin: Freitag,13. März 2020, 18 Uhr

Ort: Beverworld Getränkemarkt, Bachstraße 72, 5023 Salzburg.

Anmeldungen:

Tel.: +43 662 / 852 653

E-Mail: info@beverworld.com

oder persönlich im Shop.

Normalpreis: 59 Euro pro Person.

SN-Card-Vorteil:

1+1-gratis-Vorteil für SN-Card-Inhaber (bei Anmeldung von zwei Teilnehmern ist der zweite Teilnehmer gratis - nur bei Vorlage der SN-Card).

Sichern Sie sich ab sofort Plätze, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

