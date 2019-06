Grandioses "duo ariadita" wieder in Mattsee!

Seit seinem grandiosen Debüt in Mattsee vor drei Jahren hat sich das "duo ariadita" einen Platz in der Spitzenklasse der Klavierduos gesichert. Diesmal spielen Ariane Haering und Ardita Statovci Schumanns Klavierquintett in einer vierhändigen Version seiner Gattin Clara, bringen die romantischen Sommerträume der US-Amerikanerin Amy Beach zum Klingen und interpretieren die 4. Symphonie von Brahms in seiner eigenen Fassung.

In der Stiftskirche, 7. Juli, 19.30 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

Die ersten 15 SN-Abonnenten, die unter der Telefonnummer + 43 664 / 5867517 anrufen, erhalten eine zweite Karte gratis - nur solange der Vorrat reicht (Kartenpreis 35 Euro).

Mehr Infos:

Tel.: www.diabellisommer.at

Mehr Infos zum Diabelli Sommer: www.diabellisommer.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN