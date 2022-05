The Queen's Six" widmen Queen Elizabeth II. zu ihrem 70. Krönungsjubiläum ein besonderes Programm: "From Windsor with Love" ist ein vokales Geschenk von Liebesliedern aus Renaissance, Pop und Jazz.

SN/ gill-heppell Das Ensemble „The Queen´s Six“ zu Gast in der Großen Universitätsaula.

Die fünf Herren und - neuerdings - eine Dame bestechen mit musikalischer Brillanz und unterhaltsam-spritzigem Charme. Das weltberühmte Ensemble gibt Stücke aus der Zeit von Queen Elizabeth I. und Henry VIII. sowie eine erlesene Auswahl unterhaltsamer Songs u.a. von Tom Lehrer zum Besten. Diese sind erst kürzlich auf ihrem neuesten Album "Murder" erschienen. Die wunderschönen Klänge der "Queen's Six" sind während des Jahres nur für die verwöhnten Ohren der Royals bestimmt. Nützen Sie jetzt die seltene Gelegenheit und lassen Sie sich von einem der besten Vokalensembles der Welt auf eine musikalische Reise zum Windsor Castle entführen! Preise:

Karten von 25 bis 40 Euro

(Auszubildende 10 Euro) Termin:

Samstag, 28. Mai 2022, 19.30 Uhr

Große Universitätsaula, Salzburg SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil - gültig für die ersten 50 Karten (solange der Vorrat reicht, kein zusätzlicher SN-Card-Rabatt). SN-Card-Inhaber erhalten 15 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Karten und Infos:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 435 371

info@bachgesellschaft.at

www.salzburger-bachgesellschaft.at und Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 840 310

