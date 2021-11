Schwingen Sie mit uns auf derselben wellenLÄNGE - am Freitag, 12. November, ab 18.30 Uhr in der Schloss Remise. SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintritt!

Das Trio des Saxophonisten & Amadeus Preisträgers Ulrich Drechsler schlägt ab jetzt 1 x monatlich mit illustren Vertreter der jungen Salzburger Musikszene Wellen im Schloss Fuschl. Diesmal mit DJ Wiz Jr.

LIVE-JAZZKONZERT & -DJ

AFTER-WORK-PARTY

KEIN DRESSCODE

COME IN AND ENJOY! Die Fusion von Nu Jazz und Club-

Musik - perfekt umgesetzt von Ulrich Drechsler & DJ Wiz Jr.

Weitere Termine:

21. Jänner 2022

25. Februar 2022

25. März 2022



Uhrzeit: jeweils von 18.30 bis 22 Uhr.

Regulärer Eintritt: 20 Euro

Studenten: 15 Euro

Getränke & Speisen exklusive.

Kontakt & Infos:

Schloss Fuschl, A Luxury Collection Resort & Spa

Schloss-Straße 19

5322 Hof bei Salzburg

Tel.: +43 6229 / 2253-0

info@schlossfuschl.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für alle Veranstaltungen wellenLÄNGE einen 1+1-gratis-Vorteil auf den Eintrittspreis (Vorlage der SN-Card ist vor Ort erforderlich).

Tickets unter shop.eventjet.at/schlossfuschl



Über die SN-Card