"In varietate concordia" - Europa: politisch geteilt - musikalisch vereint. Am 12. Juni laden das DomQuartier Salzburg, die Salzburger Bachgesellschaft und die Universität Mozarteum zu einem Barockfest mit Musik in die Prunkräume der Residenz.

Das große Fest barocken Musizierens - eine einzigartige Synthese von Raum und Klang!

Die Kunstschätze und Architektur der Salzburger Residenz sind untrennbar mit barocker Musik verbunden. Das Barockfest 2022 ist dem Frieden unter den Völkern und dem gemeinsamen musikalischen Erbe Europas gemäß dem Motto "In varietate concordia" (Einheit in Vielfalt) gewidmet. Der Musik des Barock waren Grenzen und Trennendes fremd. Trotz aller kriegerischer Auseinandersetzungen und machtpolitischer Schachzüge, kam der musikalische Austausch innerhalb des Europa der Barockzeit nie zum Erliegen. Im Streben nach Verfeinerung des musikalischen Ausdrucks wurden vorurteilsfrei Einflüsse aufgenommen und Musik in tausenden Facetten geschaffen, die jedoch immer tief in der gemeinsamen europäischen Musiktradition verwurzelt war.

Der rege Austausch an Ideen ist in vielen Komponistenbiographien der Zeit zu erkennen: Heinrich Schütz reiste in jungen Jahren um sich weiterzubilden nach Italien, während des dreissigjährigen Krieges sogar ein zweites Mal. Der Komponist und Geiger Salamone Rossi aus Mantua, schrieb exquisite jüdische Psalmenvertonungen und versuchte so die jüdische Musik in den europäischen Stil der Zeit einzugliedern. Nationalitäten und Konfessionen spielten unter Musikern der Barockzeit nur eine geringe Rolle. Begeben Sie sich mit uns in einem, dem Frieden und der Völkerverständigung gewidmeten Barockfest auf eine aufregende Reise durch das Europa des Barock. Hören Sie die Ensembles Cameo, tone:scapes, I Fifari della Serenissima, Gambenconsort und Barockorchester der Abteilung für Alte Musik der Universität Mozarteum und das Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft unter der Leitung von Michael Schneider mit Werken von A. Caldara, A. Campra, S. Capricornus, J. Rosenmüller, S. Rossi, H. Schütz J.D. Zelenka u.a.

Preise:

Kartenpreis 38,00 Euro

(Auszubildende 10 Euro)

Termin:

Sonntag, 12. Juni 2022, 17.00-21.30 Uhr, DomQuartier Salzburg, Residenzplatz 1

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil - gültig für die ersten 50 Karten (solange der Vorrat reicht, kein zusätzlicher SN-Card-Rabatt).

Außerdem erhalten Sie 15% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Karten und Infos:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 435 371

info@bachgesellschaft.at

www.salzburger-bachgesellschaft.at

und

Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 840 310

www.salzburgticket.com

