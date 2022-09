Feiern Sie mit uns am 8. Oktober im Salzburger Dom diesen einzigartigen barocken Klangraum! Die Salzburger Bachgesellschaft bringt mit mehrchörigen Werken von Pietro Lappi und Heinrich Schütz den ehrwürdigen Dom zum Erklingen.

Im Jahre 1621 widmete der damals sehr bekannte Komponist Pietro Lappi dem Fürsterzbischof Paris Lodron eine Sammlung an Psalmen zu 16 Stimmen. Anlass der Komposition dieser vierchörigen Werke war der Einbau der vier Emporen im Kuppelbau des Doms. Hier vereinten sich Architektur und Musik zum Gesamtkunstwerk. Von allen vier Emporen, welche die vier (damals bekannten) Erdteile repräsentierten, lobten die Musiker das sich in der Mitte befindende himmlische Jerusalem.

Der deutsche Komponist Heinrich Schütz, dessen dreihundertfünfzigster Todestag sich 2022 jährt, reiste in jungen Jahren nach Italien um bei Gabrieli zu studieren. Im Eindruck der venezianischen Mehrchörigkeit stehend, veröffentlichte er 1619 in Dresden eine Sammlung mit dem Titel "Psalmen Davids". Beide Komponisten schrieben im damals modernsten Stil, ungeachtet ihrer Konfessionen, ging es doch beiden einzig um das Preisen des Herrn in möglichst eindringlicher und überzeugender Art und Weise.

Das Collegium Vocale Salzburg und die Capella dell'Halla unter der Leitung von Jörn Andresen werden versuchen, Ihnen einen Eindruck des himmlischen Jerusalem in Wort und Musik im dafür originären Klangraum des Salzburger Doms zu vermitteln.

Feiern Sie mit uns dieses einzigartige Fest barocker Klangpracht im Dom zu Salzburg. In Zusammenarbeit mit dem Dom zu Salzburg und der Universität Mozarteum

Termin:

Samstag, 8. Oktober 2022, 18.30 Uhr

Dom zu Salzburg

Kartenpreise:

Karten von 25 Euro und 35 Euro

(Studenten zahlen 10 Euro)

SN-Card-Vorteil:

SN-CARD-Inhaber erhalten 15 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Karten und Infos:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 435 371

info@bachgesellschaft.at

www.salzburgerbachgesellschaft.at

und

Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 840 310

www.salzburgticket.com

