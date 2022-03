Johannes - Passion in Salzburg

Am 7. April kommen Liebhaber der barocken Musik in der Großen Universitätsaula wieder voll auf ihre Kosten. Die Salzburger Bachgesellschaft bringt eines der bedeutendsten Werke Bachs zur Aufführung.

Bachs Johannes-Passion, die er zu Beginn seiner Anstellung als Leipziger Thomaskantor für den Karfreitag des Jahres 1724 schrieb, hat bis in die Gegenwart nichts an ihrer Aussagekraft verloren. Beim Evangelisten Johannes wird Christus, der als König in sein himmlisches Königreich zurückkehrt, in den Mittelpunkt gestellt. Bach treibt das Drama der Verhandlung gegen Jesus im Dialog der Protagonisten mit hochexpressiven Chören und ergreifenden Arien voran. In meisterhaften Chorälen wird die Tragweite des Geschehens psychologisch ausgedeutet. Es erwartet Sie Musik, die sowohl Geist als auch Seele bis ins Innerste bewegt. Das Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft und ein erlesenes Solistenensemble sorgen gemeinsam mit dem L'Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg für ein tief bewegendes Miterleben des Kreuzweges Christi, der auf rauen Pfaden zur Osterfreude hinführt.

Solisten des Collegium Vocale Salzburg

Virgil Hartinger, Evangelist

Stefan Zenkl, Jesus

Collegium Vocale Salzburg

L'Orfeo Barockorchester

(auf Originalinstrumenten)

Leitung: Michi Gaigg

Preise:

Karten von 35 Euro bis 50 Euro

(Studenten zahlen 12 Euro)

Termin: Donnerstag, 7. April, 19.30 Uhr, in der Große Universitätsaula

Karten und Infos:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 435 371

info@bachgesellschaft.at

www.salzburgerbachgesellschaft.at

und

Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 840 310

www.salzburgticket.com

