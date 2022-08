Die Salzburger Bachgesellschaft eröffnet am 15. August zu Mariä Himmelfahrt in der malerischen Müllner Kirche die neue Konzertsaison.

Die altehrwürdige Wallfahrts- und Klosterkirche Mülln ist eine der prächtigsten Barockkirchen Salzburgs und eng mit W.A. Mozart und Michael Haydn verbunden. Salzburgs "erste" Wallfahrtskirche ist seit Mozarts Zeiten Ruhepol und Anlaufstelle für viele Einheimische und Besucher gleichermaßen.

Das Konzert zu Mariä Himmelfahrt in der Müllner Kirche, am Tage ihres Patroziniums, ist ein lieb gewonnener Fixpunkt im Konzertkalender der Salzburger Bachgesellschaft.

Das diesjährige Programm nimmt mit dem "Audi filia" und dem "Virgo prudentissima" von Michael Haydn direkt auf die Liturgie dieses hohen Marienfeiertages Bezug. Das erst kürzlich vom Stift St. Peter an das Stift Michaelbeuern restituierte "Regina coeli" von Michael Haydn kommt auch zur Aufführung. Weiters werden wir musikalische Kleinode des familiär und freundschaftlich verbundenen Musikerkreises um Michael Haydn und W. A. Mozart präsentieren: Franz Lipp (Michael Haydns Schwiegervater), J. Ernst Eberlin und A. Cajetan Adlgasser (verschwägert) und Leopold Mozart (Trauzeuge Adlgassers). Sie werden wieder einmal staunend hören, welch grandiose Musik in Salzburg neben Mozart komponiert wurde.

Das Collegium Vocale Salzburg wird an diesem Abend außergewöhnliche musikalische Schätze, die durch die Jahrhunderte hindurch zu Unrecht in Archiven geschlummert haben das erste Mal zu Gehör bringen.

Michael Haydn schätzte bei seinen fast täglichen Besuchen im Augustinerkloster zu Mülln neben theologischer und musikalischer Erbauung auch die Erfrischung durch das berühmte Bier. Im Andenken an solch löblichen Brauch, lädt Abt Johannes Perkmann die Besucher des Konzerts anschließend auf eine Halbe dieses erfrischenden Getränkes ein.

Programm:

W.A. Mozart: Missa in C-Dur KV 258;

A.C. Adlgasser: Litaniae Lauretanae AWV 3.05;

J.M. Haydn: Audi filia MH 357, Regina coeli MH 80;

L. Mozart: Beata es Maria

Es singt das Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft und seine Solisten, begleitet vom Salzburger Barockensemble; Michaela Aigner, Orgel; Leitung: Michael Schneider.

Termin: Montag, 15. August 2022 um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Mülln

Preise:

Kartenpreis 25,00 bis 35,00 Euro

(Auszubildende 10 Euro)

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 15% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Karten und Infos:

Salzburger Bachgesellschaft

Kaigasse 36/I

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 435 371

info@bachgesellschaft.at

www.salzburger-bachgesellschaft.at

und

Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 840 310

www.salzburgticket.com

