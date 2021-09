Das Salzburger Konzerthighlight am Dienstag, 12.Oktober, in der Großen Universitätsaula.

Die "königlichen" Sänger sind nicht nur in der Alten Musik zu Hause. Einige der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten wie Györgi Ligeti, Luciano Berio, Krzysztof Penderecki u.a. haben ihnen Werke gewidmet. Schwungvolle Arrangements, perfekter Zusammenklang und schier unglaubliche Musikalität quer durch alle Stile, Gattungen und Formen machen die King's Singers zu einem der meistgefeierten Vokalensembles weltweit. Bei der Salzburger Bachgesellschaft ist das Vokalsextett bereits seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast. Die Zeiten der Lockdowns waren für das weltberühmte Ensemble nicht Zeiten des Stillstandes, sondern eine Chance zur tiefen Beschäftigung mit neuem Repertoire und weiterer Verfeinerung ihrer Kunstfertigkeit. Sie schreiben: "Das Singen hat so vielen von uns in der Dunkelheit der COVID-19-Pandemie Freude und Kraft gegeben". Mit ihrem neuen Programm "From Darkness" führen uns die King's Singers von der Dunkelheit ins Licht. Zu hören sind Werke von Bach, Byrd, Tallis, Dering, Debussy, Reger, Strauss u.a. sowie beliebte Close-Harmony-Klassiker und Überraschungen.

