Das selige Erwägen von G.P. Telemann

In dieser vorösterlichen Passionszeit bringt die Salzburger Bachgesellschaft das faszinierende Passions-Oratorium Das selige Erwägen des Komponisten Georg Phillip Telemann zum Erklingen.

Sein Werk wird in den letzten Jahren immer mehr in seiner Komplexität und Schönheit wahrgenommen und erringt nach und nach auch in unserer Zeit den ihm gebührenden Stellenwert.

Als Telemann sein Oratorium Das selige Erwägen des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi 1722 in Hamburg aufführte, erfreute es sich sofort größter Beliebtheit. Seine Qualitäten als dramatischer Komponist sind im Seligen Erwägen evident: Virtuos zeichnet er in neun Bildern, mit feiner Feder, ein menschliches Antlitz des Erlösers. Telemann lädt die Konzertbesucher ein über den Leidensweg Christi zu reflektieren. Mit durch Wort und Musik erregtem Mitleid zeichnet Telemann uns einen Pfad zur inneren Reinigung in Vorbereitung auf das Osterfest vor.

Entdecken Sie mit uns einen der populärsten und größten Komponisten seiner Zeit wieder! Das L'Orfeo Barockorchester und das Collegium Vocale Salzburg sowie ein erlesenes Solistenensemble werden Sie durch alle Höhen und Tiefen der Passion begleiten.

Maria Ladurner, Sopran

Bernhard Berchtold, Tenor

Virgil Hartinger, Tenor

Markus Volpert, Bariton

Stefan Zenkl, Bariton

Collegium Vocale Salzburg

L'Orfeo Barockorchester

(auf Originalinstrumenten)

Leitung: Michi Gaigg



Termin:

Dienstag, 4. April, 19.30 Uhr,

Großer Saal Stiftung Mozarteum

Kartenpreise:

Karten von 20 bis 65 Euro

(Studenten zahlen 15 Euro)

