Am Donnerstag, 21. Oktober, findet im Mozartkino Salzburg die exklusive Premiere von "TRANS - I Got Life" statt. Der Film bietet selten gesehene, ehrliche Einblicke in das häufig zerrissene Lebensgefühl von trans Menschen und in die komplexen psychischen, hormonellen und chirurgischen Aspekte ihrer Transition.

"TRANS - I Got Life" ist eine Reise in die Zwischenwelten jenseits festgeschriebener Geschlechternormen, in intime Lebensräume und in die Chirurgie, die zum Kreißsaal für eine zweite Geburt wird. Filmemacherin Imogen Kimmel, Ko-Regisseurin und Ko-Produzentin Doris Metz sowie Protagonist Panci werden vor Ort sein und stehen nach dem Film für Fragen zur Verfügung. Termin:

Donnerstag, 21. Oktober 2021 um 18.00 Uhr. SN-Card-Vorteil:

Mozartkino Salzburg

Kaigasse 33

5020 Salzburg

Telefon: +43 662 / 84 22 22

www.mozartkino.at

