Philharmonie Salzburg, Elisabeth Fuchs und Bergdoktor-TV-Star Hans Sigl gastieren am Samstag, 9. Oktober 2021, um 16 und 20 Uhr im Großen Festspielhaus. Jetzt Tickets zum 2-für-1-Vorteil sichern!

"Eine Alpensinfonie" von Richard Strauss setzt eine ganztägige Wanderung in den Bergen musikalisch in Szene. Vom Sonnenaufgang, dem Wandern am Bach, am Wasserfall, an den Almwiesen, durch den Wald bis hin zu den Erlebnissen auf dem Gletscher und der Gefahr am Berg sowie Gewitter und Sturm bis hin zum Abstieg und Sonnenuntergang ist alles dabei. Der von Strauss beschriebene Wanderweg lässt sich als symphonische Darstellung eines menschlichen Lebens betrachten. Hinsichtlich dessen ist der Komponist von der Philosophie Friedrich Nietzsches angeregt worden.

Chefdirigentin Elisabeth Fuchs stellt der ausdrucksstarken Musik alpine Lyrik zur Seite - neben den großen Dichtern und Denkern wie Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Georg Trakl, Johann Wolfgang von Goethe und C. G. Jung kommen auch Bergpionier/innen wie Helma Schimke, Gerlinde Kaltenbrunner, die Huber-Buam und der buddhistische Dichter Yogi Milarepa zu Wort. Die Lesung übernimmt der als "Bergdoktor" bekannte TV-Star Hans Sigl: "Das ist mein persönliches Konzerthighlight dieses Jahres: Zusammen mit der Philharmonie Salzburg und Elisabeth Fuchs auf der Bühne im Großen Festspielhaus zu konzertieren. Alpensinfonie & Alpine Literatur im Konzert, das hat es so noch nicht gegeben und wird einfach toll!"

