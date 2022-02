Happy Birthday, Rolando Villazón: Benefiz-Galakonzert zum 50. Geburtstag in Salzburg

¡Cincuentañero! Rolando Villazón - Tenor, Regisseur und Schriftsteller - feiert in wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag. Der Intendant der Mozartwoche und Künstlerische Leiter der Stiftung Mozarteum Salzburg wird seinen "Runden" mit einem festlichen Benefiz-Galakonzert am 21. Februar 2022 zelebrieren. Am Vorabend seines 50ers steht er zusammen mit einer hochkarätigen Künstlerschar auf der Bühne im Haus für Mozart: Berühmte Wegbegleiter wie Weltstar Plácido Domingo, Maestro Daniel Barenboim, Mezzosopranistin Magdalena Kožena, Sopranistin Regula Mühlemann, Tenor Charles Castronovo, Bariton Michael Volle, Fatma Said (Sopran) und die Camerata Salzburg unter der Leitung von Giedrė Šlekytė singen und spielen für und zusammen mit Rolando Villazón. Auf dem Programm stehen natürlich Werke von Mozart aber auch Beliebtes und Gerngehörtes aus Oper, Operette, Zarzuela sowie populäre Lieder aus Europa und Mexiko.

"Mit all diesen wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern verbindet mich eine langjährige persönliche und musikalische Freundschaft. Sie allesamt waren und sind für mein Leben und meine Karriere von großer Bedeutung. Es wird ein außergewöhnlicher Abend, voller Musik, Licht und Lachen. Es ist mir eine große Freude, mit meinem Publikum in Salzburg zu feiern, meiner künstlerischen Heimat und einem Ort, der mir schon lange sehr am Herzen liegt", so Rolando Villazón.

Der Abend ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Stiftung Mozarteum, die unter der Covid-19-Pandemie finanziell stark leidet.

