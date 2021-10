Das zweite Klassik pur-Konzert der neuen Saison am 6. November im Mozart-Wohnhaus dreht sich um Mozarts Klaviersonate KV 309, die er im November 1777 in Mannheim komponierte.

Mozart lebte damals im Haus seines Komponistenkollegen und späteren Freund Christian Cannabich und erteilte dessen Tochter Rosina Klavierunterricht. Ihr widmete Wolfgang Amadé besagte Sonate KV 309. "eine tochter die ganz artig clavier spiellt, und damit ich ihn mir recht zum freunde mache, so arbeite ich iezt an einer Sonata für seine Mad:selle tochter", schrieb er seinem Vater nach Salzburg. Der 13-jährige Rosina attestierte Mozart "für ihr alter sehr viell vernunft und geseztes weesen". Carlos Goikoetxea spielt dieses Werk auf Mozarts originalem Hammerflügel im Tanzmeistersaal im Verbund mit drei jungen aufstrebenden Streichern. Zu Mozarts Sonate KV 309 gesellt sich Beethovens Klavierquartett Es-Dur, Opus 16 in einer selten zu erlebenden Version für Klavier und Streichtrio.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit - im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg.

Kontakt und weitere Informationen:

Internationale Stiftung Mozarteum

Kartenbüro:

Theatergasse 2

5020 Sal Mo.-Fr.: 10-13 Uhr

Tel.: +43 662 / 87 31 54

tickets@mozarteum.at

www.mozarteum.at

Über die SN-Card